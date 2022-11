Milan, Tonali tocca quota 100 presenze. E la sua è la maglia più venduta

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla di Sandro Tonali. Il centrocampista ex Brescia, in occasione della partita di questa sera tra Cremonese-Milan, taglierà il traguardo delle 100^ presenze in maglia rossonera. Mica male per un calciatore di appena 22 anni, diventato sempre più importante nella rosa allenata da Stefano Pioli. Senza di lui, infatti, il Milan ha il 9% di possibilità in meno di vittoria, mentre senza Bennacer addirittura il 13% in meno. Proprio per questo motivo Pioli li schiererà entrambi dal primo minuto stasera.