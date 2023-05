Milan e Tolosa, chi gioca in Europa? La situazione e l’idea di RedBird

Milan e Tolosa , società delle quali il fondo RedBird Capital Partners detiene la maggioranza, hanno conquistato la qualificazione alle prossime coppe europee. Il Diavolo alla Champions League ; i transalpini all' Europa League mediante la vittoria in finale di Coppa di Francia contro il Nantes .

Milan e Tolosa, entrambi club di RedBird

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il vigente regolamento UEFA impedirebbe la partecipazione dei due club a "tornei contigui tra di loro". Se il Milan, infatti, arrivasse terzo nel suo girone di Champions, retrocedendo, così, in Europa League, potrebbe ritrovarsi il Tolosa sulla propria strada.