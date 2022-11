Milan, che spinta dai tifosi: incassati 38 milioni di euro dal botteghino

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla della grande affluenza dei tifosi del Milan vista in stagione a 'San Siro'. La squadra di Stefano Pioli , infatti, ha potuto contare sempre sulla spinta e sul supporto dei propri sostenitori durante le gare casalinghe (ma anche in trasferta). Un supporto utile anche ai fini dei risultati ottenuti tra le mura amiche, con il Milan che è stato sconfitto solamente in due occasioni: contro il Napoli e nella sciagurata partita contro il Chelsea .

In questa stagione, lo stadio di 'San Siro' ha quasi sempre registrato il sold out per le gare casalinghe dei rossoneri, tanto che il Milan avrebbe incassato ben 38.219.197 euro dalla vendita dei biglietti, di cui ben 15.501.439 dai tre match europei contro Dinamo Zagabria, Chelsea e Salisburgo. La partita con maggiore ricavi è stata quella contro il Chelsea Champions, con il Milan che ha riscosso 6,8 milioni di euro, mentre la seconda gara con maggiore incasso è quella contro la Juventus in campionato, con 4.886.123 euro ricavati dal club di via Aldo Rossi. Sul terzo gradino del podio c’è il derby contro l’Inter con un ricavo di 4.803.802 euro.