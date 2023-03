Milan, Thiaw ‘meglio’ di Tomori e Kalulu: ecco i numeri

Malick Thiaw sta diventando un giocatore fondamentale per la difesa del Milan: ecco i suoi numeri con i rossonero

Secondo i dati raccolti da Sofascore, e riportati dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, Malick Thiaw ha una media di 3,25 salvataggi a partita. Tomori e Kalulu non arrivano a 2, con 21 e 24 partite. La percentuale di duelli vinti è del 73,9%, mentre l'inglese e il francese si difendono con 69% e 63%. Significativo anche il dato relativo ai dribbling subiti: quello di Thiaw è di 0,13, mentre Tomori e Kalulu seguono con 0,29 e 0,33. Con l'ex Schalke in campo, la percentuale di porta inviolata è del 37,5% - vedi i quattro clean sheet consecutivi -, mentre con Tomori e Kalulu scende a 23,8% e 20%. L'ultimo dato è nella costruzione: Thiaw ha una media di 0,30 passaggi chiave a partita.