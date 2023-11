Milan, in mano a Tomori e Thiaw: fondamentali per la difesa

Domani a San Siro, come scrive Il Corriere dello Sport, ci saranno di nuovo Thiaw e Tomori al centro del reparto del Milan . Una coppia che, scrive il quotidiano, ha dato ottimi risultati. Da quando Thiaw è al Milan, schierato con Tomori equivale a una media-punti di 2,3 in campionato . Riducendo il numero di gol incassati, per solidificare il reparto: qui la media è di 0,7 .

Milan, senza Thiaw o Tomori si perde tanto

Il Milan, domani contro l'Udinese, potrebbe avere la ghiotta opportunità di avvicinarsi alla vetta. Quando mancava uno tra Thiaw e Tomori tutta la differenza si è avvertita: drastico calo nei risultati - media di 1,3 punti a partita - e nei numeri difensivi perché il bilancio in questo caso parla di 1,8 reti subite alla volta. Il centrale tedesco contro l'Udinese rientra dalla squalifica. Il Milan di Pioli, in casa, ha la seconda miglior difesa del campionato. I rossoneri, anche per gli infortuni, non possono fare a meno di Tomori e Thiaw.