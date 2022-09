Milan, ecco Thiaw: “Contatti già in inverno, ora voglio convincere Pioli”

Malick Thiaw, nuovo difensore del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Ecco alcuni dei passaggi più significativi

Malick Thiaw, nuovo difensore del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Ecco alcuni dei passaggi più significativi riportati da 'Tuttosport'.

Sugli allenamenti al Milan: "Per me è tutta una novità. Sono allenamenti intensi, non lunghissimi, ma pieni di tattica. Sono qui da poco, ma ho già imparato molto; è diverso rispetto a ciò che si fa in Germania, qui posso imparare tanto".

Sull'esclusione dalla Lista Champions: "Penso che non basti trovare un motivo convincente, ma offrire tutto un pacchetto di qualità che io cercherò di mettere in mostra: cercherò di mostrare aggressività, la mia forza, mettendomi al servizio della squadra per provare a convincere il mister a inserirmi, da gennaio, in lista".

Se il Milan lo seguiva già da qualche mese: "C'erano già stati incontri in inverno che non avevano avuto esito per vari motivi, poi altre telefonate... La vedo come una conferma delle cose buone che ho fatto in campo e in allenamento con lo Schalke 04".

Sul derby: "Ho debuttato a San Siro contro l'avversario peggiore in una partita che ha un valore enorme. È stata una esperienza estrema, in uno stadio tutto esaurito... Senza nulla togliere ai tifosi dello Schalke 04 è stata una esperienza enorme per me. Spero sia stata di buon auspicio visto che abbiamo giocato così bene nel derby...".