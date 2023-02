Milan, Thiaw nuovo idolo dei tifosi: il futuro è sulle sue spalle

Malick Thiaw sta scalando rapidamente posizioni nei cuori dei tifosi del Milan. Dopo mesi di attesa, ora è finalmente giunto il suo momento

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Malick Thiaw, difensore del Milan che ha giocato titolare nelle ultime due partite, tra Serie A e Champions League, contro Torino e Tottenham. In entrambi i casi, il Diavolo ha vinto 1-0, terminando, dunque, le partite con un 'clean sheet'.

In particolare nei 90' contro il Tottenham, Thiaw ha fatto un figurone. È stato il miglior giocatore del Milan per contrasti vinti (4) e palloni intercettati (3). È rimasto concentrato per tutto il match, senza commettere errori. E dire che, davanti a lui, ha avuto rivali importanti e difficili come Dejan Kulusevski, Heung-Min Son, Harry Kane e Richarlison.

Milan, brilla la giovane stellina Thiaw — Per Thiaw, all'esordio assoluto in Champions, in un match di fondamentale importanza e in un 'San Siro' da brividi, esame superato a pieni voti. Ha conquistato definitivamente i tifosi del Milan e l'ambiente rossonero. Anche se, va detto, il suo percorso di inserimento nei meccanismi di gioco di mister Stefano Pioli non è stato semplice.

In pratica, ha avuto bisogno di tutto il girone d'andata. Il cambio di modulo, dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1, lo ha agevolato: da quel momento si è preso un posto da titolare e non l'ha lasciato più. Pioli, ora, può contare su un'altra, importantissima risorsa per il resto della stagione. Mesi che vedranno il Milan impegnato nella lotta per la conquista di un posto in Champions League.

Finalmente, dunque, dopo cinque mesi, il Milan sta cominciando a vedere i primi frutti del suo calciomercato estivo. L'adattamento dei giovani (lo stesso Thiaw, ma anche Aster Vranckx e Charles De Ketelaere) non è stato semplice. Ora, però, con il difensore centrale tedesco, classe 2001, ecco arrivare i primi segnali positivi del lavoro fatto da Paolo Maldini e Frederic Massara.

A febbraio è entrato in lista per la Champions — Thiaw, acquistato a titolo definitivo dallo Schalke 04, potrà rappresentare il presente e il futuro della difesa del Milan con Pierre Kalulu e Fikayo Tomori. Pioli, ha evidenziato il 'CorSport', ha avuto il coraggio d’inserirlo in un momento delicato della stagione. Ovvero, dopo una serie di sette partite senza vincere e ha ottenuto risposte importanti. Non a caso il suo inserimento, al posto di Sergiño Dest, è stata l'unica variazione alla lista UEFA del Diavolo per la Champions tra fine 2022 e inizio 2023.

Si è applicato molto a Milanello, è cresciuto tanto, ha incassato la stima di Maldini e di Pioli fino a convincere l'allenatore a puntare su di lui. Adesso è atteso da tante altre partite nelle quali dovrà confermare quanto fatto contro gli 'Spurs' e, possibilmente, migliorare ulteriormente per diventare un top della retroguardia.Monza-Milan, i precedenti in Brianza: il bilancio sorride ai rossoneri