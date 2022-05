Milan, Theo Hernández e Leao sono il tuo treno Scudetto

La fascia sinistra del Milan, con Theo Hernández e Rafael Leao, punto di forza dei rossoneri in questa volata con l'Inter per il titolo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández e Rafael Leao, punti di forza del Milan di Stefano Pioli. E, in particolare, tra le catene della fascia sinistra più forti d'Europa. L'esempio resta quella del Liverpool, con Andrew Robertson e Sadio Mané al top, ma con i rossoneri che vanno davvero molto vicini ai loro standard di rendimento.

Il conto delle reti è quasi pari (17 per i 'Reds', 16 per i rossoneri), ma Theo Hernández e Leao li distribuiscono meglio. Se, infatti, in casa Liverpool Robertson ha fatto 2 gol e Mané 15, in casa Milan Theo ha segnato 5 reti e Leao 11. Nella Liga spagnola, hanno fatto meglio Ferland Mendy e Vínicius Júnior del Real Madrid (2+17).

Soltanto Mané ha tirato più di Leao (95 tiri contro 94), che, come Theo Hernández, nel Milan 2021-2022 ha fatto vedere importanti progressi tecnici e un miglioramento dal punto vista tattico non indifferente. Il gol segnato dal francese in Milan-Atalanta di domenica scorsa, che ha ricordato molto il 'coast to coast' di George Weah del 1996 a 'San Siro' contro il Verona, ne è un esempio lampante.

Theo Hernández e Rafael Leao sono i simboli di un Milan che, per filosofia aziendale, non ingaggia i top player. Cerca invece di scoprirli con largo anticipo e di farli crescere nella propria casa. Paolo Maldini non ha avuto timori nel puntare su Theo quando tutto poteva sembrare fuorché un giocatore da Milan, così come ha fatto bene la società a credere nell'esplosione di Leao, inizialmente indolente e difficile da collocare sul terreno di gioco.

Nell'accelerata finale che potrebbe portare il Milan al 19° Scudetto, Leao è stato sempre presente con gol a 'San Siro' ed assist in trasferta. Non soltanto colpi di classe, dunque, ma anche continuità. Ora, però, servirà che il Milan riesca a raggiungere un accordo per il rinnovo del suo contratto, al fine di blindarlo. Così come è già accaduto con Theo Hernández, che sarà rossonero fino al 2026. Milan scatenato: segue due super bomber! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI