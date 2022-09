Milan, Pioli in ansia per Theo Hernández: oggi esami all’adduttore

Theo Hernández, difensore del Milan, ha lasciato il ritiro della Francia a Clairefontaine con una sospetta lesione all'adduttore. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández, terzino del Milan, alla luce di quanto successo in queste ultime ore al terzino francese. Giunto in Francia, nel ritiro di Clairefontaine, per gli imminenti due impegni della sua Nazionale nella Nations League contro Austria e Danimarca, in realtà Theo ha fatto toccata e fuga in patria.

Milan, oggi esami strumentali per Theo Hernández

In un comunicato ufficiale diffuso dalla Federazione calcistica francese, infatti, è stato annunciato che Lucas Digne, terzino dell'Aston Villa, sostituirà Theo, per il quale si è scritto di 'lesione all'adduttore destro', per le due partite di cui sopra. Niente Francia, quindi, per Theo Hernández, che durante Milan-Napoli, domenica a 'San Siro', aveva già accusato evidenti fastidi alla coscia.

Questo molto prima di lanciarsi nella cavalcata che aveva portato all'assist per il gol rossonero di Olivier Giroud. Theo ha giocato sul fastidio per tutta la ripresa. Si è fatto massaggiare, ha fatto stretching, è rimasto in campo anche quando il tecnico Stefano Pioli avrebbe voluto sostituirlo. Il numero 19 rossonero ha scelto di lottare con tutti i compagni alla ricerca di un pareggio che non è arrivato.

Ora, però, ci sono delle conseguenze. Dopo il consulto con Franck Le Gall, medico della Nazionale francese, Theo Hernández è stato rispedito a casa. Oggi, secondo 'Tuttosport', sono previsti per lui esami strumentali approfonditi con il Milan che daranno una prima stima di quanto sarà lungo il suo stop.

La speranza del club rossonero è che sia qualcosa che lo tenga fuori il meno possibile. Non tanto per rientrare in Empoli-Milan del 1° ottobre, ma più che altro per Chelsea-Milan di Champions League del 5 ottobre o per Milan-Juventus di Serie A dell'8 ottobre. Milan, novità sul rinnovo di Leao: le ultime news di mercato >>>