Dal Milan alla Nazionale: Theo Hernández, capitano alla ricerca di sé stesso

Al suo ritorno a Milanello, è probabile che ci sarà un confronto con Zlatan Ibrahimovic, necessario per ritrovare il vero e proprio Theo Hernández di una volta. Il Milan ha bisogno della sua versione migliore, non di una controfigura come quella vista a Firenze. Per affrontare questo momento difficile, Theo deve ritrovare il sorriso e confrontarsi apertamente con le sue sfide, un passo che potrebbe rivelarsi cruciale per invertire la rotta. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Rinnovo in bilico per Theo Hernandez? La Juventus studia il colpo