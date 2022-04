Milan, Theo Hernández ora è meno decisivo: il motivo | Serie A News

Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, appare un po' in calo rispetto ad inizio stagione. La causa sembra essere di natura tattica

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández, terzino sinistro del Milan. Questo perché, secondo il quotidiano sportivo capitolino, è un altro dei giocatori del Diavolo di Stefano Pioli da rigenerare. Negli ultimi mesi Theo Hernández ha conquistato la Nazionale francese, è diventato papà di Theo Junior e punta, ora, allo Scudetto con il Milan per 'santificare' una stagione perfetta.

Nella quale, tra l'altro, è anche arrivato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026 con ingaggio triplicato. Il rush finale della stagione, però, chiama Theo Hernández a fare la differenza, a partire da Milan-Genoa di domani sera, ore 21:00, a 'San Siro', contro la squadra alla quale, nell'ottobre 2019, ultima partita della gestione di Marco Giampaolo, aveva segnato il suo primo gol nella massima serie.

Ma perché secondo il 'CorSport' Theo è da rigenerare? Semplice. Perché, dalla doppietta del 9 gennaio scorso in Venezia-Milan 0-3, il laterale transalpino ha fornito appena un assist nelle ultime 18 partite. Ne ha fatti di più con la Francia - 4 - da ottobre 2021 ad oggi che con il Milan. Il rilancio del Diavolo, in chiara ed evidente difficoltà in fase offensiva nelle ultime cinque partite, passa, inevitabilmente, anche dagli sprint del suo numero 19.

Possibilmente sull'esterno. Perché, per il quotidiano sportivo della Capitale, da quando Pioli tende a farlo accentrare e farlo venire in mezzo al campo anziché farlo allargare sull'esterno, Theo Hernández sembra diventato prevedibile. E, al contempo, sono finiti anche gli assist: nelle prime 14 giornate ne erano arrivati ben 5. L'ultimo, invece, risale al 19 febbraio scorso, in Salernitana-Milan 2-2. Ma oltre ai suggerimenti per i compagni è mancata la continuità.

L’idea di far stringere i terzini verso il centro aveva creato efficacia, le contromosse rivali e le poche alternative costruite in corso d’opera stanno in realtà sbarrando la strada al Milan. Squadra che, complessivamente, fatica ad andare sul fondo per mettere il pallone sulla testa di Olivier Giroud. Il 4-2-3-1 di Pioli, nelle prossime sei partite, dovrà trovare dei correttivi interni dopo i recenti passaggi a vuoto contro Bologna e Torino. Ripristinando, se possibile, tutti i 'poteri' di Theo Hernández. Milan, nome nuovo per la fascia sinistra: le ultime news di mercato >>>

