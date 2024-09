Milan, Condò: “Theo e Leao, la punizione ha portato il migliore effetto”

Paolo Condò ha scritto un lungo articolo per La Repubblica nel quale ha commentato la vittoria del Milan in casa contro il Venezia . Ecco le parole del giornalista anche sulla risposta di Theo Hernandez e Rafael Leao dopo le critiche delle scorse settimane:

"Il Milan ha disposto in scioltezza di un Venezia di ombre, ed è chiaro che nel trittico disegnato con Liverpool e Inter il 95 per cento resta da fare. Però Theo e Leao sono entrati con l’impeto visto quindici giorni fa all’Olimpico. Come allora ci hanno messo un minuto per scoperchiare la difesa avversaria: il che significa che l’avviso mandato loro da Fonseca con la panchina di Roma ha prodotto il migliore degli effetti. A prescindere da rapporti interni che andranno ancora monitorati questo è un successo dell’allenatore."