Milan, Theo Hernández si candida per il gol più bello della stagione

Il gol di Theo Hernández in Milan-Atalanta potrebbe ambire al Fifa Puskas Award per la stagione in corso. Una rete da Scudetto?

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández, terzino rossonero. Il quale, domenica scorsa, in occasione di Milan-Atalanta 2-0, ha messo a segno un gol da antologia. Il francese, dopo una cavalcata di 93 metri palla al piede, saltando mezza squadra orobica, ha scagliato un diagonale che ha trafitto inesorabilmente il portiere ospite Juan Musso.

Un gol che, ai tifosi rossoneri un po' più attempati, ha in parte ricordato quello che, nel finale di Milan-Verona 4-1 dell'8 settembre 1996, mise a segno un certo George Weah. Sembrava, all'epoca, il preludio di una stagione super per il Diavolo che, allenato da Óscar Washington Tabárez, aveva lo Scudetto sul petto. Ma terminò in 11^ posizione.

Un po' meglio andò al Milan di Andriy Shevchenko. Fu autore di un gol simile il 6 febbraio 2000, ma quel Diavolo di Alberto Zaccheroni giunse soltanto terzo in classifica in Serie A. La prodezza, invece, di Theo Hernández di due giorni fa potrebbe divenire il simbolo dello Scudetto del Milan, sempre ammesso che i rossoneri vadano a punti a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Quello di domenica è stato il quinto gol stagionale per Theo che, nei due anni precedenti, ne aveva segnati 7 e 8. Ma potrebbe diventare quello più bello. Per il quotidiano torinese, infatti, oltre a candidarsi come rete più bella della stagione in Serie A, la gemma di Theo Hernández in Milan-Atalanta potrebbe candidarsi a gol più bello della stagione in generale.

Il gol di Theo potrebbe infatti finire in nomination al 'Fifa Puskas Award 2022'. Un'eventuale vittoria del premio sarebbe il riconoscimento al valore ed alla bravura del numero 19 del Diavolo. Il quale, però, prima preferirebbe appuntarsi sul petto un triangolino tricolore. Poi, eventualmente, si riparlerà del resto. Milan scatenato: segue due super bomber! Le ultime news di mercato >>>

