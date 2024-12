"Testa sconnessa da ciò che gli accade attorno"

"Una situazione che inizia a diventare una costante da inizio campionato, quando Theo Hernandez si è ripresentato ai nastri di partenza – per la sua sesta stagione in Serie A – con le gomme sgonfie dopo le fatiche dell'Europeo con la Francia. Ma soprattutto una testa sconnessa da ciò che gli accade attorno. Prima la disastrosa prestazione di Parma e la successiva panchina punitiva contro la Lazio, condita dal celeberrimo episodio del cooling break. Passando per l'inutile espulsione a gara conclusa a Firenze. Poi una continua altalena nella quale sono però mancati i picchi verso l'alto che hanno sempre caratterizzato il suo modo di giocare. Nettamente in superiorità rispetto alle defaillances nelle prime tre annate. Sempre meno e sempre più estemporanee dalla stagione successiva allo Scudetto dell'era Pioli. Nella carriera di un calciatore può fisiologicamente accadere, ma a stupire è la progressione in negativo degli ultimi mesi. Il tutto in un momento non semplice per il Milan e altrettanto difficile per Theo Hernandez sul piano personale".