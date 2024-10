Milan, Theo Hernández multato e squalificato — L'ufficialità della sanzione del Giudice Sportivo è attesa per oggi, ma si presume che non sarà inferiore alle due partite. Theo Hernández, dunque, salterà Milan-Udinese e Bologna-Milan. A rischio, poi, la terza gara, Milan-Napoli del 29 ottobre a 'San Siro'. Molto dipenderà da quello che l'arbitro Luca Pairetto della sezione A.I.A. di Torino avrà scritto nel suo referto.

L'assenza di Theo priverà Fonseca di un giocatore chiave. Anche perché, nell'organico rossonero, non c'è - da tempo - un vice di ruolo per l'ex Real Madrid. Ci sarebbe Filippo Terracciano, che è destro di piede ed adattato sul versante opposto. Stesso discorso va fatto per il giovane Álex Jiménez, indicato da Zlatan Ibrahimović come suo vice, ma finora mai preso in considerazione.

In rosa non c'è un suo vice di ruolo. Anche altri senatori vanno male — Terzino sinistro è Davide Bartesaghi. Ma finora il classe 2005 non ha mai giocato titolare in Serie A. Un bel problema per il Milan. Finora la stagione di Theo Hernández, ad ogni modo, non è stata buona. Tanti errori a Parma, l'ammutinamento nel 'cooling break' contro la Lazio. Solo dopo Milan-Lecce (un gol e un assist) aveva ribadito di essere felice al Milan. Parole importanti, visto un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e un rinnovo da discutere.

Ma fin qui il terzino sinistro della Nazionale francese ha un rendimento davvero altalenante. In linea con quello, ondivago, che altri senatori forniscono in altri settori. Da Fikayo Tomori a Rafael Leão, infatti, nessuno è esente da colpe in questo avvio di stagione shock per il Diavolo. Per ora, però, è Theo Hernández che - materialmente - paga per tutti.