Milan, Theo Hernandez è ormai un giocatore di livello internazionale

Il Milan dovrà fare a meno di Theo Hernandez causa Covid, ma ha una certezza: il francese è ormai un giocatore di livello internazionale

Come se non bastasse l'assenza di Mike Maignan, il Milan dovrà fare a meno anche di Theo Hernandez. L'esterno sinistro, risultato positivo al Covid dopo un tampone domiciliare, sarà costretto a saltare qualche partita, con la speranza di negativizzarsi nel più breve tempo possibile. Un vero peccato per il francese, grande protagonista della Francia vittoriosa in Nations League. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' c'è però la consapevolezza che Theo sia ormai diventato un profilo di livello internazionale. E il Milan non vede l'ora di tornare a godere delle sue prestazioni. Intanto il Milan pensa a un nuovo attaccante proveniente dal Belgio