Milan, Theo Hernandez di nuovo nei guai a causa del suo pitbull

Theo Hernandez, forte terzino del Milan, è di nuovo finito nei guai a causa del suo pitbull, reo di aver aggredito un uomo

Il numero 19 rossonero è stato infatti denunciato da una persona rimasta ferita in seguito ad un'aggressione del suo pitbull avvenuta il mese scorso.

Come riporta La Provincia di Como, l'uomo era a passeggio con i suoi tre cani, ed è stato assalito dal pitbull di Theo, riportando una prognosi di 30 giorni e diverse fratture.

Non si tratta del primo episodio, visto che anche qualche mese fa il cane del difensore del Milan aveva causato problemi ad un'anziana signora, aggredendo il suo pinscher di 7 anni.

Inoltre, secondo il quotidiano, sarebbe stata indetta una raccolta firme da parte dei residenti della zona da consegnare al sindaco. Vicino alla casa di Theo Hernandez c'è un parco per bambini, e la presenza del suo cane preoccupa e non poco.