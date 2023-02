Milan, Theo Hernández si è ripreso: il ‘treno’ va di nuovo di corsa

Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, era tornato spento dai Mondiali in Qatar. Dopo un gennaio orribile, ora è tornato ai suoi livelli

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández, terzino sinistro del Milan. Da quando, infatti, il numero 19 rossonero è tornato ad alzare i giri del motore, nelle ultime tre partite, il Diavolo è tornato a vincere. Questa, di certo, non è una coincidenza.

Milan, Theo Hernández sta tornando alla forma migliore — Con il miglioramento della condizione fisica e mentale di uno dei giocatori più importanti della sua rosa, anche il Milan di Stefano Pioli - finalmente - è tornato ad essere nuovamente concreto e pericoloso in fase offensiva. Theo Hernández, così come la maggior parte dei giocatori del Milan che hanno partecipato ai Mondiali, era tornato spento e scarico dal Qatar.

Passaggi a vuoto fisiologici, in particolare in Theo e Olivier Giroud, che hanno perso la finale con la Francia contro l'Argentina, fortunatamente ora alle spalle. Il caso più evidente, per il 'CorSport', proprio quello di Theo Hernández. A gennaio è stato irriconoscibile e lo aveva ammesso lo stesso calciatore al termine di Milan-Torino, dopo aver fornito l'assist per il gol-vittoria di Giroud.

Il gol, però, gli manca dallo scorso novembre contro lo Spezia — Theo si è poi confermato anche in ripresa anche in occasione di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, partecipando attivamente alla rete di Brahim Díaz ed è apparso in crescita nell'ultima trasferta in casa del Monza. Laddove ha anche sfiorato la rete.

Se, contro il Toro, Theo Hernández ha raggiunto quota 5 assist stagionali con il Milan, è innegabile, al contempo, come gli manchi da tempo il gol. Lo ha sfiorato sia contro i granata sia contro i brianzoli. Theo, però, non va segno dal 5 novembre 2022, a 'San Siro', in occasione di Milan-Spezia 2-1. È ora che il francese torni nuovamente a splendere anche sotto porta. Milan, incredibile retroscena sul nuovo vice Theo >>>

