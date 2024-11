Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández , terzino sinistro del Milan che, come noto, sta vivendo una stagione difficile. Pochi alti e molto bassi, un rendimento altalenante non condizionato da chissà quali problemi fisici, bensì dalla scarsa capacità del giocatore di restare 'in partita', concentrato, con voglia e determinazione in tutti i match. O anche con intensità nel corso della stessa gara.

Milan, Theo Hernández vive una stagione difficile

Il quotidiano romano ha ricordato come il monito sulla condizione di Theo Hernández sia arrivato da Didier Deschamps, suo Commissario Tecnico nella Francia, che ha voluto far aprire gli occhi a tutti su un aspetto. Ovvero che Theo, il quale ha saltato Italia-Francia per una botta al ginocchio non troppo seria, si trova in una condizione psicologica che lo porta a non essere più straripante come un tempo.