In questa stagione, Theo Hernández non sta brillando per continuità. Gioca quasi tutte le partite, in alcuni momenti - ha evidenziato il 'CorSport' - sembra poco lucido. Contro il Real Madrid ha giocato una buona partita, ma contro il Cagliari sono arrivati i tre gol dei rossoblu dal suo lato. Più tante oltre occasioni che i sardi non hanno saputo concretizzare. Non si tratta, ovviamente, dell'unico responsabile dei disastri del Milan in difesa. Ma Theo è quello più esperto, è il capitano, nonché un giocatore di spessore. Da lui ci si aspetta che guidi il gruppo.

Non ha un sostituto di ruolo. Punta il rinnovo, ma ... — Non ha un vero sostituto di ruolo. Filippo Terracciano non ha mai convinto, così come sembra non convincere il tecnico lo spostamento di uno tra Davide Calabria ed Emerson Royal sull'altro versante. Senza dimenticare come, al momento, sia ancora aperta la questione per il rinnovo del suo contratto. Quello attuale scadrà il 30 giugno 2026 e Theo Hernández, che a Milano e nel Milan sta bene, vorrebbe prolungare. Va trovata, però, un'intesa economica. Il suo agente, in tal senso, spera di poter avere un contatto con il Milan nei prossimi giorni per iniziare a parlarne.

Inevitabilmente - ha chiosato, però, il quotidiano romano - nella discussione tra società e giocatore peseranno anche le prestazioni degli ultimi mesi, non proprio esaltanti per un giocatore che per anni è stato tra i migliori tra i rossoneri.