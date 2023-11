Milan, Theo Hernandez luci e ombre: Pioli ha bisogno del suo ‘treno’

I rossoneri vengono da una settimana difficile, con un solo punto conquistato. Il Milan ha fatto fatica . Uno dei giocatori che è sembrato stanco, poco in partita in questo inizio di stagione è Theo Hernandez . Il terzino francese non sta giocando al suo livello, ma come mai? Ne parla anche l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Milan, serve Theo Hernandez

Mentre Pioli, si legge, spera di avere il miglior Theo Hernandez: il francese non ha smarrito le coordinate, ma deve ancora entrare del tutto in sintonia con il nuovo modulo. Il terzino non sta ancora brillando in questa stagione con il Milan. Luci e ombre, allora, Theo sta facendo più fatica del solito. Con la maglia rossonera non aveva mai segnato così poco, a questo punto della stagione. Contro l'Udinese, però, Theo Hernandez andava a segno l'anno scorso su rigore timbrando il primo gol nel campionato rossonero. Pioli lo aspetta: il Milan ha bisogno del miglior Theo.