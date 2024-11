Milan, Theo Hernández vive una stagione deludente — Nel mezzo, tanti, troppi errori sul campo. Come quelli della 'Unipol Domus' di Cagliari, costati al Milan di Fonseca due punti pesanti nella (complicata) missione Scudetto, ma anche e soprattutto per la corsa ad un piazzamento nella prossima edizione della Champions League.

Insomma, per il 'CorSera' Theo Hernández non è più lui. Sta palesando evidenti lacune difensive. In Cagliari-Milan è stato il peggiore in campo. Attribuire, però, solo al numero 19 i passi indietro rispetto all'impresa di Madrid e, più in generale, per tutti i problemi difensivi del Diavolo sarebbe sbagliato. Le responsabilità sono diffuse e includono anche gli altri difensori e i centrocampisti.

Ma è indiscutibile, per il 'Corriere della Sera', come Theo Hernández sia ormai da tempo l'ombra di sé stesso. "Male anche l’atteggiamento, il linguaggio del corpo: a volte sembra non aver nemmeno voglia di giocare", ha scritto il quotidiano. Sembra ritrovare un po' di motivazione nelle partite contro le grandi squadre, per poi tornare deludente quando ambiente e avversari sono di livello inferiore.

Demotivato dall'addio di Maldini o dal rinnovo che non arriva? — C'è chi sostiene come l'addio di Paolo Maldini, che lo aveva portato al Milan nel 2019, l'abbia demotivato. E se fosse vero, non sarebbe un atteggiamento di certo da campione. Probabilmente, per il 'CorSera', un peso nella storia ce l'ha il nodo sul rinnovo del contratto. Quello attuale, da 4,5 milioni di euro netti a stagione di stipendio, scadrà il 30 giugno 2026. Lui chiede un aumento fino a 6,5-7, in linea con quanto prende Rafael Leão.

Finora niente intesa. Il Bayern Monaco osserva interessato. Chi gli sta vicino, però, ha chiosato il quotidiano, assicura che a Milano sta bene. E che la sua intenzione sia restare. Al Milan, però, serve il vero Theo Hernández: quello che mette il turbo sulla fascia e che non ferma più nessuno. Tornerà?