Milan, tesoro Maignan: quotazione triplicata, Donnarumma dimenticato

Mike Maignan, portiere del Milan, è ottimo tra i pali ed è anche un'arma tattica in più a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli

Lo si è visto, per esempio, domenica a 'San Siro' in occasione di Milan-Sampdoria quando un suo lancio di 77 metri è diventato un assist per il gol-vittoria di Rafael Leão. Uno schema per nulla casuale, ma provato in allenamento più volte. Il Milan di Pioli d'altronde, non è nuovo a reti del genere, come quella dello stesso Leão in casa del Sassuolo nel dicembre 2020 o quella di Davide Calabria in casa dell'Atalanta nell'ottobre 2021.