Milan, il team manager Romeo segue Tonali al Newcastle

Non solo acquisiti e cessioni, il Milan vede cambiamenti anche a livello dirigenziale. Come riportato da Repubblica.it, Andrea Romeo non è più il team manager del Milan. L'ex arbitro, che ricopriva dal 2017 il ruolo nei quadri dirigenziali rossoneri, ha raggiunto al Newcastle Sandro Tonali. Sarà integrato con l’avallo del club inglese nello staff del centrocampista per contribuire al suo inserimento nella nuova realtà inglese. Negli Stati Uniti il suo incarico è stato assunto da Giuseppe Coviello, dirigente che oggi nel club di via Aldo Rossi ricopre la carica di Commercial player liaison. Gli altri due candidati per il ruolo sarebbero Lorenzo Libutti (Head of commercial football operations del Milan) e Dario Aduasio (membro della segreteria dello sport). LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Sfuma un centrocampista? Le ultime dalla Spagna