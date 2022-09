Milan, Tatarusanu usato sicuro: già l’anno scorso sostituì Maignan

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha parlato di Ciprian Tatarusanu, l'usato garantito del Milan in assenza di Mike Maignan. Esattamente come un anno fa, il rumeno dovrà fare le veci dell'ex Lille, vittima di un infortunio al polpaccio che lo terrà fuori dai giochi per circa un mese. Il numero 16 rossonero non tornerà prima della partita contro il Monza, in programma il prossimo 22 ottobre. Tradotto in partite vuol dire che il numero 1 rossonero giocherà sicuramente contro Empoli, Juventus e Verona più il doppio confronto con il Chelsea in Champions League.