Milan, Tatarusanu non brilla: un’altra occasione contro il Liverpool

Che il Milan abbia deciso di sostituire Tatarusanu, in vista della prossima stagione, con Marco Sportiello , che si svincolerà dall' Atalanta , è cosa nota. Solo da febbraio, come da regolamento, il classe 1992 potrà firmare il suo nuovo triennale con il Milan, con validità a partire dal 1° luglio 2023 .

Tatarusanu, però, ha il dovere di fare il massimo fino alla fine della stagione. Due giorni fa, nell'amichevole che il Milan ha perso per 1-2 contro l' Arsenal , è stato protagonista di alcune scelte tecniche non felici. Come, ad esempi, il passaggio errato dal quale è nato il secondo gol dei 'Gunners'.

Arriverà Sportiello a luglio, ma lui ora deve fare di meglio

La reazione di alcuni compagni di reparto - in particolare Fikayo Tomori - sull'errore di Tatarusanu sul secondo gol dell'Arsenal è stata catturata da alcune immagini televisive. Non è la prima volta che succede. Finché, però, Maignan non sarà pienamente recuperato (sembra che possa tornare in campo soltanto a Salerno il prossimo 4 gennaio 2023), il rumeno dovrà essere concentrato.