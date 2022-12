Milan, non si forza per Maignan: ecco quando rientrerà in campo

Mike Maignan, portiere del Milan, è reduce da un duplice infortunio al polpaccio e, pertanto, tornerà soltanto se al 100% della condizione

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan, che ieri ha corso sul campo quando, a Dubai, il sole stava già tramontando. Prima parte del suo lavoro in palestra; successivamente, in porta soltanto quando i riflettori erano già accesi e il resto della squadra aveva completato la sua sessione di allenamento.

Milan, Maignan si allena ancora a parte — La parola d'ordine, così come era stato a Milanello, è 'cautela'. Maignan prosegue nel programma di lavoro prestabilito, che gli evita qualsiasi tipo di forzatura. Anche perché, non va dimenticato, l'ex estremo difensore del Lille è reduce da un duplice infortunio al polpaccio sinistro. Lesione il 23 settembre e ricaduta un mese dopo, ad un passo dal rientro in campo.

Il Milan, dunque, vuole evitare ulteriori errori e problemi. Per questo motivo Maignan non si è visto nell'amichevole contro l'Arsenal e, ha scritto la 'rosea', non giocherà neanche domani contro il Liverpool e il 30 dicembre contro il PSV Eindhoven. L'obiettivo, per il Diavolo, è riaverlo in campo per Salernitana-Milan del 4 gennaio 2023, la ripresa del campionato di Serie A.

Rientrerà solo se in perfetta forma e guarito del tutto — Ma non si tratta di un obiettivo imprescindibile: lo staff medico del Milan, infatti, vuole prima essere certo della tenuta del muscolo. Solo quando il quadro clinico di Maignan sarà perfettamente stabile, a quel punto 'Magic Mike' tornerà a difendere i pali della porta rossonera. "Cristiano Ronaldo aspetta il Milan": possibile? La posizione del club >>>