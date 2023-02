Milan, le colpe non sono del solo Tatarusanu: il dato sui calci piazzati

La causa dei tanti gol subiti dal Milan non è il solo Ciprian Tatarusanu, come conferma il dato relativo ai calci piazzati

Fabio Barera

Nel corso delle ultime uscite il Milan ha subito parecchie reti di troppo. I cinque gol incassati contro il Sassuolo e i 4 subiti con la Lazio hanno amplificato la gravità della situazione, ma anche in precedenza si erano notati dei segnali in questo senso. E la colpa non è da attribuire al solo Tatarusanu.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, il portiere romeno ha sicuramente tutte le sue responsabilità e si sente la mancanza di Mike Maignan. Ma tanto hanno pesato i calci piazzati, come dimostra un dato in modo particolare.

Nelle ultime sette gare il Diavolo ne ha subite cinque. Le due contro la Roma, che hanno dato il via a questa serie negativa, quelle di Baschirotto, Berardi e Lautaro Martinez. E pensare che nelle precedenti sfide erano stare appena tre. Le difficoltà sono evidenti, ma il Milan dovrà invertire la rotta per ripartire con il piede giusto.