Milan, Tare favorito per il ruolo di direttore sportivo dei rossoneri

Nella Lazio ha ricoperto il ruolo dal 2009 al 2023

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Igli Tare, ex Lazio, sarebbe in vantaggio per assumere l'incarico su Fabio Paratici, ex Juventus e Tottenham. Tare, classe 1973, ha giocato in Serie A come attaccante per Brescia, Bologna e Lazio. Nel club biancoceleste, poi, ha ricoperto per 14 stagioni, dal 2009 al 2023, il ruolo di D.S..