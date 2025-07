Milan, Tare all’evento BMW: “Abbiamo ancora tanta strada da fare”

Igli Tare ha commentato questo primo mese abbondante di lavoro al Milan: "Sono molto sorpreso dall'organizzazione della società. Da subito ho sentito la disponibilità da tutti quanti per mettere me e Max nelle condizioni migliori possibili per far sì che questo progetto cominci come si deve. Abbiamo ancora tanta strada da fare, siamo nei primi passi, dobbiamo essere fiduciosi e bravi a portare quell'esperienza, quella mentalità, quel qualcosa in più che serve per rappresentare una società gloriosa come il Milan".