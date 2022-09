Milan, tutti aspettano la svolta di De Ketelaere: chance Chelsea e Juve

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, bene ma non benissimo in rossonero. Da lui ci si attende qualcosa in più in gare importanti

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, apparso in miglioramento nel corso dell'ultima partita persa a 'San Siro' contro il Napoli (1-2). Negli 82' giocati contro i campani, si è visto, infatti, finalmente un De Ketelaere più coinvolto e dentro i meccanismi della squadra.

Il fantasista belga, classe 2001, si è sacrificato anche in un lavoro tattico, andando a disturbare la fonte del gioco avversario, Stanislav Lobotka. E, oltretutto, ha messo il suo zampino nell'azione del temporaneo pareggio rossonero, siglato da Olivier Giroud, avviando la manovra che ha poi portato in gol il francese.

Milan, De Ketelaere deve diventare più incisivo

Tuttavia, ha commentato il quotidiano romano, questo è ancora poco, troppo poco alla luce delle aspettative che si erano create con il suo arrivo. È vero che è giovanissimo e che è alla prima esperienza lontana dal suo Belgio. Plausibile che dovesse avere tempo di adattarsi. Infatti, all'interno del Milan nessuno gli ha messo pressione.

De Ketelaere è entrato nel mondo rossonero in punta di piedi, quasi con il timore di disturbare. Le sue doti, invece, dovrebbero essere accompagnate anche da un pizzico di presunzione, forse, per venire fuori nella loro totalità. Quello che sorprende è che non abbia ancora mai tirato nello specchio della porta. Stride un po' con i 18 gol messi a segno nell'ultima stagione in patria.

Sorprende anche perché, spesso, mister Stefano Pioli lo ha messo più vicino alla porta, da vero attaccante. Il tecnico vuole che CDK diventi più incisivo e decisivo, che si prenda, magari, maggiori responsabilità. Che si proponga di più, che si faccia vedere dai compagni. E, con una punta di egoismo, andare a fare male agli avversari in prima persona.

Al debutto contro il Bologna aveva incantato. Poi si è fatto notare più che altro per qualche sporadica giocata. Si sta impegnando per adattarsi ai ritmi del calcio italiano ma ora, ha concluso il 'CorSport', è giunto il momento di fare la differenza. Quali migliori occasioni delle due partite contro il Chelsea in Champions League e quella contro la Juventus in campionato? Nuovo Stadio Milano, ecco tutte le modifiche apportate al progetto >>>