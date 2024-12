Milan in Supercoppa Italiana: orari, regole e curiosità

Regolamento squalifiche

Per offrire il miglior spettacolo possibile, eventuali espulsioni o squalifiche rimediate dai giocatori nell’ultima giornata di Serie A prima della Supercoppa non verranno scontate durante il torneo, ma direttamente in campionato. Anche le ammonizioni non avranno un impatto immediato: un giocatore diffidato che ricevesse un giallo nelle semifinali potrà comunque scendere in campo in finale. L’unico modo per essere squalificati è un’espulsione diretta in semifinale.