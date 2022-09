Milan, straordinari per Giroud: in Champions League è ancora a secco

Olivier Giroud guiderà l'attacco del Milan in Champions League contro la Dinamo Zagabria ma anche domenica sera contro il Napoli in Serie A

Daniele Triolo

Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola il Milan è sulle spalle di Olivier Giroud. Sia per la partita di domani pomeriggio, ore 18:45, in Champions League contro la Dinamo Zagabria sia, soprattutto, per quella di domenica sera, ore 20:45, in Serie A contro il Napoli.

Per il doppio match di 'San Siro', il Diavolo si troverà a fronteggiare una vera e propria emergenza in attacco. Mancheranno, infatti, oltre a Zlatan Ibrahimovic, che non rientrerà in campo prima di gennaio 2023, anche Divock Origi e Ante Rebic. Per entrambi il ritorno è previsto per ottobre, dopo la sosta delle Nazionali.

Milan, all-in su Giroud: cerca il gol in Champions

A questo va aggiunto che, come noto, Rafael Leao è squalificato per Milan-Napoli. Toccherà, pertanto a Giroud reggere sulle proprie spalle il peso dell'intero (o quasi) attacco rossonero. Contro la Sampdoria il francese ha disputato una prova da grande attaccante. Non solo per come ha segnato il rigore, ma anche per come si è battuto per la squadra.

'Tuttosport' ha evidenziato come Giroud stia bene fisicamente e mentalmente: è uno dei leader, in campo e fuori, di questo Milan. Mister Stefano Pioli gli chiederà degli sforzi ulteriori nel corso delle prossime due partite: i rossoneri hanno bisogno del suo apporto, del suo contributo, dei suoi gol.

Sarà uno sforzo, però, per 180' di gioco, che Giroud farà volentieri. Cercherà di corroborare la statistica che vede il Milan vincente ogni volta che il numero 9 ex Arsenal e Chelsea trova la via della rete. In questa stagione gol e successo contro il Bologna, gol e successo contro l'Inter, poi rete e vittoria contro la Samp.

In Champions League, però, Giroud ancora non trova la via della rete con il Milan. Strano, visto che lui, con il Chelsea, ha segnato 17 gol in 26 partite europee. In Europa non segna dal 23 febbraio 2021, la rovesciata vincente in Atlético Madrid-Chelsea 0-1. Contro la Dinamo, domani sera, sarà importante tanto per lui quanto per la squadra che si sblocchi una volta per tutte. Milan, Origi in Belgio per curarsi: il punto sulle sue condizioni >>>