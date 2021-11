Milan, stiramento per Calabria: salterà sicuramente Fiorentina e Atlético

Davide Calabria, terzino del Milan, k.o. per uno stiramento al polpaccio. Resta da stabilire con certezza la data del suo rientro in campo

Daniele Triolo

Il Milan ha perso Davide Calabria, capitano in campo dei ragazzi di Stefano Pioli quando Alessio Romagnoli siede in panchina. Lo ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Calabria, che nei giorni scorsi ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana per un problema al polpaccio, si è infatti sottoposto ieri agli accertamenti medici. Esami che hanno evidenziato uno stiramento.

Sui tempi di recupero di Calabria, ha scritto la 'rosea', seguiranno stime più precise da parte del Milan, ma il problema c'è e, pertanto, si andrà cauti prima di rivederlo in campo. Infortuni del genere, infatti, in una zona così delicata, richiedono prudenza. Calabria, sicuramente, salterà Fiorentina-Milan di sabato sera ed Atlético Madrid-Milan di martedì prossimo, due trasferte importanti di Serie A e Champions League.

La data da cerchiare sul calendario per il suo rientro, poi, resta da stabilire più avanti. Accertamenti successivi, infatti, stabiliranno quante delle nove partite tra campionato e coppa che il Milan affronterà fino alla pausa natalizia sarà costretto a non giocare Calabria. Finora il numero 2 rossonero è stato sempre titolare nelle 13 gare disputate, 4 di Champions e 9 in Serie A.

Ha saltato, fin qui, due partite a settembre per un affaticamento muscolare ed in una terza, quella immediatamente successiva, era entrato a gara in corso. Milan, colpo di mercato in casa Inter per l'estate? Le ultime >>>