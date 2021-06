Milan, stesso tecnico e pochi Nazionali: che vantaggio per il Diavolo

Stefano Pioli, tecnico del Milan, avrà una squadra più riposata in vista della prossima stagione. Nel segno della continuità di gestione

Da venerdì 11 giugno iniziano i Campionati Europei ed il Milan, come sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, potrà godersi la manifestazione più del solito. Saranno soltanto quattro, infatti, i rossoneri convocati dalle rispettive Nazionali per gli Europei.

Si tratta di un elemento per reparto: il neo-acquisto Mike Maignan, portiere (non titolare) della Francia; il difensore Simon Kjaer, capitano della Danimarca. Quindi, c'è il fantasista Hakan Calhanoglu, trequartista della Turchia (per giunta anche in scadenza di contratto con il Diavolo). Infine, l'attaccante Ante Rebic, tra i migliori calciatori della Croazia.

Dal conteggio, ovviamente, è escluso Gigio Donnarumma, portiere titolare dell'Italia, che, come noto, non rinnoverà il proprio contratto con il club di Via Aldo Rossi e che, pertanto, non è più affare del Milan. Il fatto di donare così pochi Nazionali agli Europei potrebbe diventare un vantaggio rilevante in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie A.

La Juventus, per esempio, darà alla manifestazione ben 12 giocatori; l'Atalanta e l'Inter ne daranno 9. Il Napoli segue con 8. Persino il Sassuolo, con 6 elementi, è davanti al Milan in questa speciale 'classifica'. Avere meno giocatori in Nazionale, però, non è sintomo di squadra meno competitiva.

Altro vantaggio per il Milan, secondo la 'rosea', è il fatto che, rispetto all'anno scorso, non avrà preliminari europei da preparare e potrà quindi lavorare con calma. Il Diavolo potrà contare sulla rabbia degli esclusi dagli Europei, come Davide Calabria e Theo Hernández. Entrambi avrebbero meritato una convocazione vista la splendida stagione portata a termine.

Ma anche quella di Alessio Romagnoli, che ha perso il giro azzurro per l'infortunio e per lo scarso utilizzo nel finale di stagione. E che dire di Zlatan Ibrahimovic, il cui infortunio al ginocchio lo ha privato della kermesse con la Svezia. Il fatto, poi, di proseguire in panchina con Stefano Pioli, nel segno della continuità di gestione, regala al Milan un terzo, non trascurabile, vantaggio rispetto alle altre.

Con lo stesso tecnico, con gli schemi pronti, con una squadra riposata e carica, il Milan potrà sicuramente gestire meglio le forze ed avere più benzina nel corso della prossima stagione. Proprio un calo fisiologico, dovuto all'assenza di tutte queste varianti, aveva impedito ai rossoneri di essere competitivi per lo Scudetto fino alla fine.