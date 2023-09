Milan, contro la Lazio tornano le ‘stelle’: Maignan, Leao e Giroud

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di Milan-Lazio: in campo dovrebbero tornare Mike Maignan, Rafael Leao e Olivier Giroud

Milan, Maignan torna tra i pali

Maignan, si legge, e la sua coscia sinistra stanno bene: ha smaltito presto il risentimento al flessore che lo aveva fermato durante la partita con il Newcastle. Maignan è un fuoriclasse tra i pali e anche un costruttore di gioco dal basso. Ce ne sarà bisogno contro Lazio e Borussia. In questa stagione non ha ancora fatto magia, ma resta fondamentale per il Milan.