Milan-Stella Rossa, Sacchi: “Rossoneri discontinui nel rendimento”

Arrigo Sacchi , ex allenatore rossonero per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997 , ha commentato Milan-Stella Rossa , partita della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 2-1 per il Diavolo di Paulo Fonseca , su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le parole del 'Profeta di Fusignano' sui rossoneri.

Milan-Stella Rossa 2-1, il commento di Sacchi sulla 'rosea'

"Il Milan festeggia per la vittoria sulla Stella Rossa, ed è un successo importante in ottica qualificazione. Ma i rossoneri hanno faticato non poco, e ciò testimonia che ancora non si sono scrollati di dosso quella discontinuità di rendimento che tanto li ha penalizzati in questa prima parte di stagione. In ogni caso il Milan è lì, lotta per entrare negli ottavi di Champions così come la Juventus, e il calcio italiano non può che essere felice per queste due grandi di nuovo protagoniste in Europa". LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca solo a Milanello: dirigenza (ancora) assente. E sull’esonero … >>>