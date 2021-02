Milan-Stella Rossa: Krunic è il rossonero più ‘anziano’ in campo | News

Milan-Stella Rossa: Krunic il più ‘anziano’ tra i rossoneri

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in Milan-Stella Rossa, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, Rade Krunic sarà il giocatore ‘più vecchio’ nei rossoneri. In una squadra composta da tanti giovani calciatori, l’ex Empoli è l’unico classe 1993. Giocherà dal primo minuto nelle vesti di trequartista alle spalle dell’unica punta Rafael Leao. Nel frattempo, la dirigenza rossonera ha in mente un’idea per rinforzare la difesa. Il difensore costa 10 milioni, vai alla news > > >