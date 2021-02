Milan-Stella Rossa 1-1, la moviola: rigore giusto, pochi i 3′ di recupero

Milan-Stella Rossa, tutti i casi da moviola

‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, analizza la prestazione dell’arbitro di Milan-Stella Rossa, Jesus Gil Manzano. Inizio subito impegnato, con il calcio di rigore fischiato dopo un fallo di mano di Gobeljic su tiro di Krunic: penalty e conseguente giallo giusti. Al 19′ annullato un gol alla Stella Rossa per evidente fallo di mano di Pankov. Nessun fischio per il contatto in area tra Castillejo e Ben Nabouhane: troppo leggero per concedere la massima punizione. Polemiche sul corner non battuto a fine gara dai serbi causa tempo scaduto: tutto va secondo il regolamento. Pochi però i tre minuti di recupero concessi.

