Milan devastante in trasferta: meglio di PSG, Manchester City e Bayern

Il Milan di Stefano Pioli quando gioca lontano da San Siro si trasforma in un rullo compressore. In Europa è davanti a corazzate da Champions

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan di Stefano Pioli, ha portato alla luce un dato importante. I rossoneri, infatti, sono la prima squadra in Europa in termini di punti realizzati in trasferta, tra l'ultimo campionato e l'inizio di quello attuale, con l'82,61% di vittorie.