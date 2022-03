Milan, stagione incredibile per Bennacer: ora il rinnovo del contratto

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, è tornato a giocare ai livelli di due stagioni fa, se non superiori. Presto firma fino al 2026

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, definito come l'uomo del momento. Il franco-algerino, classe 1997, ha preso per mano il reparto, guidando i rossoneri con geometrie, talento e responsabilità.

Inoltre, in occasione di Cagliari-Milan, ha timbrato un successo di importanza capitale nella lotta per lo Scudetto. Esattamente dopo averne segnato uno, nel girone d'andata, altrettanto fondamentale in casa del Bologna. Senza dubbio questo qui è il miglior momento di Bennacer con il Milan.

È tornato a giocare ai livelli della stagione 2019-2020, se non addirittura superiori. Quell'estate arrivò in rossonero dopo aver vinto la Coppa d'Africa e dopo aver incantato, in Serie A, con la maglia dell'Empoli. Dopo l'infortunio in Milan-Parma 2-2 della stagione 2020-2021, la sua esperienza con il Diavolo sembrava aver imboccato una parabola discendente.

Il ragazzo, invece, si è ripreso in questa stagione: regge il centrocampo del Milan, in coppia con Sandro Tonali, rubando anche la scena a Franck Kessié. La sua ultima assenza stagionale coincide con l'ultimo mezzo falso del Diavolo (Milan-Udinese 1-1), prima che i rossoneri prendessero una strada costellata da vittorie.

Ora Bennacer è in Nazionale: sarà al proprio posto per la doppia partita di qualificazione ai Mondiali contro il Camerun. Quando tornerà, si riprenderà il Milan per la volata finale per la conquista del titolo. Mancheranno otto partite, si ricomincerà da Milan-Bologna: il fatto che si giocherà di lunedì permetterà al numero 4 del Diavolo di recuperare senza affanni dalle fatiche con l'Algeria.

Presto, poi, firmerà il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026 con raddoppio dell'ingaggio attuale (andrà a percepire 3,2 milioni di euro netti a stagione). Riconoscimento, questo, senza dubbio più che meritato per Isma. Mercato Milan, l'ultima idea di Maldini per l'esterno offensivo >>>

