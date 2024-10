Milan, San Siro rinnova la gestione dei parcheggi: vantaggi per i tifosi

Sebbene non sia direttamente collegato all'inchiesta della Procura milanese sugli introiti illeciti delle curve a San Siro , un recente cambiamento nella gestione dei parcheggi rappresenta un effetto positivo per i tifosi. Durante la partita Milan-Bruges , chi ha parcheggiato in alcune aree di Piazzale dello Sport , a pochi passi dal Meazza , ha trovato un sistema di parcheggio organizzato con parchimetri e personale dell'Atm a gestire il flusso di veicoli.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, i risultati sono stati ben tre ore di sosta per solo 3,60 euro, in linea con le tariffe comunali. In passato, con la gestione precedente, i parcheggi potevano arrivare a costare fino a ben 40 euro per le partite più importanti, tipo derby o partite di coppa.