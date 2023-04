Stadio Milan, Pd: “La nostra volontà è di tornare a San Siro”

Il Milan continua la sua ricerca per la giusta area dove costruire lo stadio del futuro . Per l'area 'La Maura' continuano le problematiche dal lato politico. L'edizione milanese di Repubblica spiega che c'è stato un incontro tra i consiglieri del Partito Democratico di Palazzo Marino e la segretaria metropolitana Silvia Roggiani dal quale è emerso un netto e fermo no al nuovo stadio del Milan all’ippodromo La Maura . Filippo Barberis, capogruppo del Pd, ha spiegato la situazione. Ecco le sue parole. "La nostra volontà è quella di riportare le squadre sull’area dell’attuale stadio superando l’ipotesi de La Maura".

"Che ci siano state interlocuzioni del Comune con il Milan che ha espresso interessamento per l'area della Maura nessuno può negarlo - riporta l'edizione milanese di Repubblica in edicola oggi -, ma nessuna proposta è stata presentata all'amministrazione, così come nessuno dei due club ha rinunciato ufficialmente all'opzione San Siro. Quindi noi siamo in attesa di sapere le intenzioni delle squadre. Non c'è in corso alcuna richiesta di modifica dei vincoli di tutela dell'area della Maura e dell'area dell'ippodromo. Aree alternative? Non vedo perché la giunta dovrebbe proporre alternative nel momento in cui c'è un procedimento in corso ".