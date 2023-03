Stadio Milan, situazione ‘La Maura’: 20 i consiglieri contrari

L'edizione odierna di Repubblica, edizione Milano, ha approfondito ulteriormente il tema del nuovo stadio del Milan nella zona di La Maura. Due le novità riportate: una è che anche i centristi si sono schierati contro lo stadio a La Maura facendo salire a 20 i consiglieri contrari. L'altra è che il tribunale ha sconfessato il Comune che aveva detto no al referendum contro l'abbattimento di San Siro, accogliendo il ricorso del comitato che lo andava promuovendo. Questo potrebbe essere un ulteriore ostacolo per il Milan e i suoi piano per lo stadio. Milan, la firma di Giroud attesa settimana prossima