Milan, stadio a La Maura a rischio: il caso arriva all’Unione Europea | News

L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' parla della realizzazione del nuovo stadio del Milan nell'area dell'Ippodromo La Maura. Realizzazione dell'impianto a rischio, in quanto secondo il quotidiano il consigliere comunale Enrico Fedrighini ha presentato una denuncia per la violazione della direttiva "Strategia dell'Ue per il suolo per il 2030", proprio per la realizzazione dell'impianto nel Parco Agricolo Sud. Lo stesso Fedrighini avrebbe scritto al Commissario Europeo dell'Ambiente Virginijus Sinkevicius di attivare "tutte le misure necessarie per prevenire ed evitare la realizzazione di una trasformazione irreversibile dell'area tutelata".