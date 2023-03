Milan, il Pd blocca lo stadio a ‘La Maura’: dubbi rossoneri

Sarebbero ancora aumentati, si legge, i consiglieri comunali contro al progetto rossonero, che peraltro ancora non è arrivato sul tavolo del Comune: 29 su 31 i contrari . Questa situazione ha fatto alimentare una spaccatura tra il sindaco Sala e il suo partito, il Pd : il primo cittadino aveva chiesto di non condannare a priori l'idea del Milan ma di fermarsi prima a vedere il progetto. Il Milan , non ha ancora ufficialmente mollato il progetto di San Siro con l'Inter, sintomo che qualche dubbio su 'La Maura' forse sta venendo anche in seno al club rossonero.

I due consiglieri che sono rimasti non contrari, si legge, hanno rilasciato delle dichiarazioni. Il primo, Marco Mazzei, della Lista Sala, ha dichiarato: "Sono d'accordo con il sindaco quando dice che bisogna aspettare di vedere il progetto prima di prendere posizione. Il mio non è un no a priori all'opzione dello stadio sulla Maura. Credo sia più giusto parlare nel concreto. L'opzione migliore per me era ristrutturare l'attuale stadio, però siccome ogni volta che si nomina lo stadio scattano i fronti del no che ci hanno portato dopo quattro anni a non avere preso nessuna decisione, dico che è il caso di entrare nel merito e poi esprimere un'opinione. Lo stadio non è l'unico tema di Milano".