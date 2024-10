Milan, arriva la squalifica per Theo. Fonseca, quante critiche. Ibrahimovic…

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 8 ottobre 2024. Non potrebbe essere altrimenti viste le tante critiche sulla squadra rossonera. Dalla squalifica di Theo Hernandez e la traballante situazione di Paulo Fonseca fino ai retroscena sulla sconfitta di Firenze. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.