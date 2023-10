Milan, oggi decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Maignan

Mike Maignan, espulso in Genoa-Milan, sarà logicamente squalificato per Milan-Juventus di domenica 22 ottobre. Salterà solo quella partita?

Mike Maignan , portiere francese del Milan , è stato espulso nel recupero dell'ultima partita di campionato, vinta dal Diavolo sul campo del Genoa . Un cartellino rosso diretto per un intervento molto duro (ginocchio alto in uscita) sull'attaccante rossoblu Caleb Ekuban .

Milan, oggi il provvedimento per Maignan

In virtù del provvedimento disciplinare comminatogli dall'arbitro del match di 'Marassi', Marco Piccinini, Maignan sarà automaticamente squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo di Serie A. Secondo quanto riferito, però, da 'Tuttosport' oggi in edicola, c'è attesa in casa rossonera per il comunicato che sarà emesso in giornata dal Giudice.