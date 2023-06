Milan, nuova sponsorizzazione in arrivo: New Era presto partner del club

New Era, marchio top dei cappellini da baseball, dovrebbe diventare presto partner commerciale del Milan. Annuncio ufficiale in arrivo

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, il Milan dovrebbe annunciare a breve una nuova sponsorizzazione. Si tratta di New Era, il noto marchio top dei cappellini da baseball. Presto l'azienda americana diventerà uno dei partner commerciali del club di Via Aldo Rossi.