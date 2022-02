Milan, altro sponsor di maglia: accordo in vista con Wefox

Il Milan, dalla prossima stagione, dovrebbe avere Wefox come ulteriore sponsor di maglia. Sarà posizionato sul retro, sotto il numero

Il Milan forse ha trovato, per la prima volta nella sua storia, un 'back sponsor'. Accordo in vista, infatti, tra Wefox, società di assicurazione online tedesca ed il Diavolo. Partnership della quale ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.